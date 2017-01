Publicitate







La mulți ani! ...(continuare) Redacția săptămânalului Imparțial transmite tuturor prietenilor, colaboratorilor și cititorilor, cu ocazia sărbătorilor, Crăciun Fericit și un An Nou cu sănătate, bucurii și plin de realizări. Administratie - Ce priorități are primarul Ionuț Pucheanu pentru 2017

...(continuare) Refacerea intrărilor în Galați dinspre Brăila și Tirighina, reabilitarea esplanadei de la Potcoava de Aur, a zonei pietonale de la hotelul Dunărea și a zonei Spicul, a pasajului din zona centrală a orașului, continuarea procesului de reabilitar Administratie - Din 2017, vom plăti mai mult pentru taxa de habitat

...(continuare) Începând cu 1 ianuarie 2017, taxa de habitat pe care gălățenii o vor plăti va fi de 67 de lei/an/persoană, cu 12 lei mai mult față de taxa din acest an, de 56 de lei/an/persoană. În acest sens, aleșii locali au aprobat, în cadrul ședinței ordinare d Politic - Ciumacenco a demisionat de la conducerea organizației municipale PNL Galați și îi cere demisia și lui Dobre

Președintele organizației municipale PNL Galați, Nicușor Ciumacenco, a demisionat din funcție și îi cere același lucru liderului filialei, Victor Paul Dobre, după rezultatele slabe de la alegeri, Dobre replicând că înțelege "frustrarea" lui Ciumac ...(continuare) Social - Patru focare de trichineloză, înregistrate în decembrie; 11 persoane au primit tratament medical preventiv

...(continuare) Patru focare de trichineloză au fost înregistrate, în județul Galați, de la începutul lunii și până în prezent, iar unsprezece persoane care au consumat carne de porc infestată au avut nevoie, preventiv, de tratament medical antiparazitar. Social - Programul supermarketurilor de sărbători

...(continuare) Cele mai multe supermarketuri din Galați vor fi închise în zilele de 25 decembrie 2016 și 1 ianuarie 2017, iar în ajun de Crăciun și ultima zi a anului vor avea program scurt. Spre exemplu, la Metro Galați, pe 23 decembrie 2016 programul va fi între Social - Cui vă adresați dacă întârzie o comandă online

...(continuare) Pentru că luna decembrie este o perioadă încărcată atât pentru comercianții online, cât și pentru curieri, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) îi sfătuiește pe utilizatori ca, în cazul întârzierilor la liv Politic - Noii parlamentari, aleși la Galați

...(continuare) PSD a obținut cinci mandate la Camera Deputaților și două la Senat, PNL un mandat la Cameră și unul la Senat, USR un mandat la Senat și unul la Cameră, iar ALDE și PMP, câte un mandat la Camera Deputaților, în județul Galați, în urma alegerilor din 1 Editorial - A mai trecut un an...

...(continuare) Anul 2016, cu bune sau cu rele, cum a fost perceput de fiecare dintre noi, se apropie de sfârșit, fiind și un moment al bilanțului. În plan general, atât la nivel local, cât și la nivel național, prea multe nu s-au schimbat anul acesta în viața român Administratie - Gălățenii care au primit repartiție pentru locuințele sociale din Micro 17 nu se vor putea muta prea curând

...(continuare) Deși primarul Ionuț Pucheanu afirma în urmă cu aproximativ o lună că lucrările la rețeaua electrică din cadrul a șase scări de bloc care aparțin locuințelor sociale din Micro 17 vor fi gata și o parte din persoanele care au primit repartiție pentru r Social - Un bărbat a predat polițiștilor locali o mapă în care a găsit aproape o mie de lei și documente

...(continuare) Un gălățean, fără o situație materială bună, vânzător într-o piață, care a găsit o mapă, cu documente și aproape o mie de lei, a predat-o polițiștilor locali care au identificat posesoarea acestora i-au oferit bărbatului, în urma gestului său, câ Social - Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală; 30.000 de mc de agregate minerale și 12 utilaje au fost indisponibilizate

...(continuare) Treizeci de mii de metri cubi de agregate minerale și 12 utilaje au fost indisponibilizate de la o firmă din județul Galați, în urma unor percheziții efectuate, de polițiști împreună cu alte autorități, la sediile unor societăți și la domiciliile uno Social - Douăzeci de bombe din al doilea Război Mondial, descoperite lângă un teren de sport

...(continuare) Douăzeci de bombe de aruncător, din cel de-al doilea Război Mondial, au fost descoperite în localitatea gălățeană Fârțănești, în apropierea unui teren de sport, de o echipă de muncitori, bombele fiind preluate de pirotehniști în vederea distrugerii c Social - Cercetat penal după ce a fost depistat cu articole pirotehnice

Un tânăr, de 28 de ani, din Galați, s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat cu articole pirotehnice pe care voia să le vândă. O patrulă de siguranță publică din cadrul Secției 5, aflându-se în serviciul de patrulare pe strada Privi ...(continuare) O patrulă de siguranță publică din cadrul Secției 5, aflându-se în serviciul de patrulare pe strada Privi Social - Elevii și preșcolarii intră în vacanță

...(continuare) Pe 24 decembrie 2016 elevii și preșcolarii din toată țara vor intra în vacanța de iarnă care se termină pe 8 ianuarie 2017. După o vacanță de două săptămâni, elevii și preșcolarii se întorc la cursuri, pe 9 ianuarie 2017. În intervalul 4 - 12 februar Social - Fonduri europene pentru viitorul profesional al tinerilor

...(continuare) Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat recent în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiunile B Social - Peste 50.000 de elevi, înscriși în competiția Cupa Tymbark Junior

...(continuare) Peste 50.000 de elevi din întreaga țară s-au înscris în competiția Cupa Tymbark Junior, din a doua jumătate a lunii octombrie și până în acest moment, potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Federației Române de Fotbal. Potrivit sursei citate Social - Proiect pentru școlile din regiunea Dunării

...(continuare) Ministerul Educației a anunțat lansarea proiectului „aces – Academy of Central European Schools – act local” în cadrul ariei prioritare 9 a Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Astfel, potrivit unui anunț al ministerului, Gr Social - Prematurii au o șansă: Donații de 77.000 de lei pentru Maternitatea Galați

...(continuare) Centrul de Inițiativa Comunitară a demarat, în primăvara anului 2016, proiectul „Prematurii au o Șansă" cu scopul de a îmbunătăți condițiile de tratament ale copiilor născuți prematur în Spitalul de Obstetrică Ginecologie „Buna Vestire& Social - Măsuri suplimentare luate de Ministerul Sănătății pentru limitarea epidemiei de rujeolă

...(continuare) Ministerul Sănătății informează că, împreună cu experții Organizației Mondiale a Sănătății, ai Institutului Național de Sănătate Publică, ai Societății Naționale de Medicina Familiei și ai UNICEF, a elaborat și a pus în practică un plan de măsuri pri Social - Autobuzul lui Moș Crăciun revine la Galați

...(continuare) „Autobuzul lui Moș Crăciun", pus la dispoziția copiilor de societatea Transurb S.A., vine și anul acesta la Galați. Astfel, pe 23 decembrie 2016, între orele 10.30 și 19.00, Moșul a organizat două autobuze care vor aduce micuților daruri dulci, Social - Pachete de Crăciun pentru 670 de familii nevoiașe, din partea Primăriei Galați

...(continuare) Cantina de Ajutor Social Galați a distribuit, zilele trecute, asistaților instituției, un număr de 670 de pachete tradiționale de Crăciun și dulciuri pentru copii, pentru perioada 23 - 26 decembrie 2016, conform unei informări transmise de Biroul de Politic - MDRAP: A fost actualizată forma de contract de finanțare din Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiții 5.1

...(continuare) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis Ordinul de modificare și înlocuire a Anexei 7 Contract de finanțare (model orientativ) la Anexa 1 la Ordinul viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administ Social - Taxele și impozitele se pot plăti și online

...(continuare) ANAF a anunțat că a finalizat procedura de achiziție publică a serviciilor de acceptare a plăților online de impozite, taxe și contribuții cu ajutorul cardului bancar, prin Sistemul Național Electronic de Plăți (www.ghiseul.ro) și a încheiat cu trei Social - Primă anuală pentru stimularea creșterii dimensiunii exploatațiilor agricole și a comasării terenurilor

...(continuare) Prima sesiune de depunere a proiectelor pentru submăsura (sM) 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), va fi deschisă până la data de 15 mai 2017, conform unui co Social - Aproximativ 400 de acțiuni de verificare întreprinse de IGSU la mall-uri și hypermarket-uri

...(continuare) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus unităților subordonate întreprinderea măsurilor menite să asigure un nivel ridicat de protecție la nivelul comunităților în vederea reducerii posibilităților de producere a unor evenimente car Social - Șapte din zece șoferi au pierdut controlul mașinii pe gheață sau zăpadă, măcar o dată

Șapte din zece conducători auto au pierdut controlul mașinii cel puțin o dată, derapând pe gheață sau pe zăpadă, în timp ce trei din zece au plecat la drum în afara localității, iarna, chiar dacă autoritățile au emis avertizări de vreme rea, relev ...(continuare) Alte articole »Bronz pentru Galați și Brăila la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică

